Mazelenepidemie in ons land: "Boetes voor ouders die inenting weigeren, zoals in Duitsland, bij ons niet nodig"

Mazelen kunnen leiden tot levensbedreigende complicaties zoals longontsteking, blindheid en hersenvliesontsteking. © thinkstock.

Ons land kampt met een uitbraak van mazelen, en vooral Wallonië is getroffen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde vorige maand dat de ziekte zich over heel Europa verspreidt, in het bijzonder in gebieden waar de vaccinatiegraad daalt. De Duitse overheid plant boetes tot 2.500 euro voor ouders die weigeren hun kind in te enten. "Dat hoeft bij ons niet, dat doe je pas als het echt niet goed gaat met de vaccinatiegraad en we zitten in België nog netjes boven de vereiste 95%. Vaccinatie weigeren is dan wel sociaal onverantwoord, maar laat ons geen GASboetes geven. Vaccinatie is vanzelfsprekend, toegankelijk en gratis, met een pluim voor het werk van Kind & Gezin", argumenteert viroloog Marc Van Ranst.

De epidemie treft bij ons vooral jongvolwassenen: mensen die niet werden ingeënt en de ziekte ook niet in hun kindertijd doormaakten. De helft van de huidige patiënten zijn jongvolwassenen Viroloog Marc Van Ranst Die vaccinatiegraad tegen mazelen was niet altijd zo hoog. In het begin van de vaccinaties, in de jaren 80 en 90, lag die lager dan vandaag. Dat verklaart ook dat de epidemie vooral jongvolwassenen treft: mensen die niet werden ingeënt en de ziekte ook niet in hun kindertijd doormaakten. De helft van de huidige patiënten zijn jongvolwassenen.



Het Waalse gezondheidsagentschap Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ ) telde sinds december al 293 gevallen in Wallonië. 115 van hen moesten worden gehospitaliseerd, gelukkig werd de ziekte daar nog niemand fataal. Daarmee doet Wallonië het opvallend slecht op Europees vlak, en komt het vlak achter landen met de grootste uitbraken van mazelen: Italië, Roemenië, Frankrijk en Polen.



Het aantal nieuwe gevallen van mazelen in Wallonië bereikte begin maart een piek van 40 nieuwe gevallen per week, vooral in de provincies Henegouwen en Luik. Maar ook in Vlaanderen hebben we de voorbije jaren al epidemieën gehad.



Van de bijna 300 personen in Wallonië bij wie de afgelopen maanden mazelen werden vastgesteld, bleek één op de drie niet gevaccineerd. 58 procent wist niet of hij/zij ingeënt was.



Een kind moet rond elf maanden een eerste vaccin krijgen, een tweede vaccin volgt dan rond 11-12 jaar. Lees ook WHO waarschuwt voor uitbraak mazelen in Europa

Boetes Ouders die de vaccinatie tegen mazelen weigeren, riskeren in Duitsland vanaf 1 juni een boete tot 2.500 euro. Crèches krijgen een meldingsplicht voor ouders die geen inentingsbewijs kunnen voorleggen. Die kinderen kunnen dan uit de opvang geweerd worden. Duitsland telde midden april 410 gevallen van mazelen dit jaar, vergeleken met 325 in het hele voorgaande jaar. Vorige week overleed in Essen een moeder van drie aan mazelen.



Een Duitse rechtbank vonniste vorige maand in het voordeel van een vader die wilde dat zijn kind werd gevaccineerd, terwijl de moeder van het kind dat weigerde. Volgens de rechter diende de vaccinatie het belang van het kind.



En de Italiaanse regering vaardigde vorige week een wet uit die ouders verplicht hun kinderen te vaccineren vooraleer ze in het gemeenschapsonderwijs kunnen worden ingeschreven. Italiaanse kinderen moeten voortaan ingeënt worden tegen 12 gangbare ziektes waaronder mazelen, kinkhoest, polio en hepatitis B.

Dodelijk Volgens de Wereldgezondheisdorganisatie (WHO) vormen de mazelen een ernstig gevaar voor de volksgezondheid. De ziekte, die veroorzaakt wordt door een besmettelijk virus, treft vooral kinderen. Het virus wordt via de lucht verspreid en komt alleen voor bij mensen.



De WHO waarschuwt dat de ziekte zich in Europa, in en tussen landen, zal blijven verspreiden en dat er grote uitbraken dreigen in gebieden waar de vaccinatiegraad onder de 95 procent gaat. Indien meer dan 95 procent van de bevolking gevaccineerd is, is de kans op een epidemie klein en dooft de verspreiding van het virus uit.



Mazelen kunnen leiden tot levensbedreigende complicaties zoals longontsteking, blindheid en hersenvliesontsteking.

Waarom weigeren ouders vaccinatie? Waarom weigeren ouders hun kinderen dan te vaccineren?



Van Ranst: "Er zijn enerzijds de aanhangers van de leer van Rudolf Steiner, die beweerde dat mazelen tof zijn omdat het de patiënt in zijn latere leven sterker zou maken. Dat is onzin, het tegenovergestelde is waar. Maar die groep lag twee, drie jaar geleden nog aan de basis van een uitbraak in Vlaanderen".



Donald Trump

Op mondiaal vlak zijn er grotere groepen ouders die hun kind weigeren te vaccineren om religieuze redenen en wegens een vermeende link tussen het drievoudig vaccin (mazelen, bof en rodehond) en autisme. Hoewel dat vermeende verband inmiddels door de wetenschappelijke wereld wordt tegengesproken, verklaarde Amerikaans president Donald Trump dat vaccins schadelijk zijn. Eerder dit jaar stuurden meer dan 350 geneeskundige en wetenschappelijke organisaties een brief naar Trump waarin ze hem verzoeken zijn oordeel over vaccins te herzien. Volgens een recent rapport hecht 82 procent van de Amerikanen wel belang aan bijkomende vaccinaties.