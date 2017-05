Twee doden na "dubbele carjacking" in Harelbeke, dader steekt ook vrouw neer

Alexander Haezebrouck

29/05/17 - 06u12

De man die afgelopen nacht drie ongevallen veroorzaakte, waarbij hijzelf en een derde om het leven kwamen, vluchtte na feiten van huiselijk geweld op zijn echtgenote. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Het gaat om een man van 41.

In de echtelijke woning in Harelbeke kwam het tot een schermutseling. Daarbij zou de man zijn vrouw hebben neergestoken. Na die feiten vluchtte de veertiger met zijn wagen weg. Niet ver van de woning kwam hij in aanrijding met een geparkeerde vrachtwagen. Een koppel kwam de verdachte ter hulp, waarbij het tot een schermutseling kwam en de verdachte kon plaatsnemen achter het stuur van het voertuig van het koppel en aan hoge snelheid wegreed. Daarbij zat het koppel nog in het gestolen voertuig.



Iets verderop verloor de veertiger de controle over het voertuig waarna het voertuig op zijn dak terechtkwam. De mannelijke passagier, een man van 55 uit Deerlijk, overleed ter plaatse. De vrouwelijke passagier werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De 41-jarige man die het voertuig had gestolen, kon opnieuw op eigen krachten uit de wagen komen. Ook dit keer kon hij wegvluchten met het voertuig van een passant die hulp wilde bieden.



Verderop kwam hij andermaal in aanrijding met een geparkeerde vrachtwagen (met oplegger). Daarbij liet de veertiger zelf het leven. Volgens het parket gaat het bij deze aanrijding vermoedelijk om een wanhoopsdaad.



Het parket benadrukt dat het hier niet om carjackings gaat, gezien niet de diefstal op zich, maar wel de vlucht het motief was.