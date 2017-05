Twee doden na dubbele carjacking in Harelbeke

Alexander Haezebrouck

29/05/17 - 06u12

© Alexander Haezebrouck.

Op de N36 tussen Harelbeke en Deerlijk zijn even na middernacht twee mensen om het leven gekomen na een dubbele carjacking.

Eerst botste een bestuurder tegen een geparkeerde vrachtwagen. Dat gebeurde ter hoogte van de achterkant van de Carrefour van Harelbeke. De bestuurder kon zelf uit zijn auto stappen.



Even later stopte een koppel om hulp te bieden. De bestuurder, die het eerste ongeval veroorzaakte, carjackte de wagen van het koppel en reed samen met het koppel verder. Ter hoogte van het kruispunt met de Deerlijksesteenweg verloor de bestuurder ook met die wagen de controle over het stuur en belandde op zijn dak. De man van het koppel overleed ter plaatse. De vrouw is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.



De carjacker kon opnieuw uit het voertuig stappen, opnieuw stopte een auto om hulp te bieden. De carjacker nam ook die auto mee en reed ermee weg. Wat verder belandde de carjacker onder een geparkeerde vrachtwagen en overleed ter plaatse. Waarom de man zo over zijn toeren was is voorlopig nog onduidelijk.