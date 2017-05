Auto overkop: ambulance moet maar 100 meter rijden

SVDA

29/05/17 - 05u00

Archieffoto. © photo_news.

Een 44-jarige roekeloze chauffeur uit Gent is zaterdagmiddag over de kop gegaan met zijn Citroën Xsara vlak bij het AZ Alma ziekenhuis in Eeklo. Een ambulance kwam ter plaatse om de man naar datzelfde ziekenhuis te brengen.