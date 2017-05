Na 15 hartoperaties is Maartje (8 maanden) thuis bij haar tweelingzus: "Eindelijk twéé baby's in onze buggy. En maar stoefen"

ANNICK GROBBEN

Vechtlust moeten ze de acht maanden oude Maartje Verheijen uit Hoogstraten niet meer leren. Bij haar vijftiende (!) hartoperatie in maart kroop het tweelingzusje van Lise voor de tweede keer in haar leven door het oog van de naald. "Na 65 bange dagen op intensieve kregen we dat vechtertje van ons eindelijk mee naar huis."

© Jan De Meuleneir/Photo News. Een mama en papa op wandel in de blakende zon, met een dubbele buggy waarin twee baby'tjes kraaien: het lijkt een doodnormaal tafereel. Maar in het geval van Toon Verheijen (38) - journalist bij onze krant - en zijn vrouw Joyce De Sager (41) is het dat allerminst. Hoewel hun tweelingdochtertjes Lise en Maartje acht maanden oud zijn, zitten de kleintjes pas sinds tien dagen voor het eerst samen in de dubbele buggy.



Maartje, die geboren werd met een hypoplastisch linkerhart, onderging in haar jonge leven al vijftien hartoperaties, waarvan twee zware ingrepen die haar bijna fataal werden. Na de eerste majeure ingreep lag ze twee weken met een open borstkas in coma. Maar ze vocht als een tijgertje, kwam erdoor en mocht met de kerstdagen zelfs onverwacht naar huis om aan te sterken voor wat in maart, in het Leuvense Gasthuisberg, de grootste openhartoperatie van haar leven zou worden. Maar ook na die ingreep liep het fout.



"De operatie, waarbij onder meer de longslagaders waren opengezet en de aortaboog was vergroot, duurde vijf uur en leek in eerste instantie goed gelukt", blikt mama Joyce terug. "Toon en ik waren immens opgelucht. Daar lag ze dan, ons Maartje. Niet meer aan de hart-longmachine, zoals na haar eerste zware openhartoperatie, enkel nog aan de beademing. Oef! Maar een paar uur later begon ze te bloeden. Artsen maakten haar borstkas opnieuw open, zodat haar hartje meer ruimte zou hebben om te genezen. En kort daarna, Toon en ik stonden op nog geen meter van haar bedje, verloor Maartje zo massaal veel bloed dat de dokters niet meer konden volgen met bloed bij te geven."



