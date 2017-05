Nog geen treinen tussen Leuven en Tienen door werken

SPS

29/05/17

Er rijden vanochtend nog geen treinen tussen Leuven en Tienen, omdat de werken aan het spoor die dit weekend hebben plaatsgevonden nog niet afgerond zijn. Reizigers kunnen in beide stations overstappen op een pendelbus, en sommige treinen worden omgeleid.

"Er waren voor dit weekend werken gepland aan de bovenleiding en de wissels, en die zijn maandagochtend nog niet afgerond. Voor 7 uur zal geen van de sporen vrij zijn", aldus Petit.



Reizigers kunnen in Tienen of Leuven overstappen op pendelbussen van De Lijn. Daarnaast worden sommige treinen omgeleid via Diest en Aarschot.