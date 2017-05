Sommelier van sterrenzaak drinkt bijna nooit meer: "Ik zie meer dan wie ook welke drama's alcohol aanricht"

ANNICK GROBBEN

Niets zo verleidelijk met dit weer als een fris wijntje op een terras of eens goed doorzakken met een bak bier bij de barbecue. Niet zo voor sommelier Joachim Boudens (37) van driesterrenrestaurant Hertog Jan, voor wie wijn toch een passie is. "Champagne bij de brunch? Nooit. Ik kan niet goed tegen drank én ik heb al te veel gezien wat voor drama's alcoholmisbruik kan aanrichten."

Zelfs zijn moeder zou hem niet kunnen verleiden met een aperitiefje op het middaguur. Ook al is topsommelier Joachim Boudens - die samen met chef Gert De Mangeleer driesterrenzaak Hertog Jan uitbaat in het West-Vlaamse Zedelgem - naar eigen zeggen dol op champagne. "Ik sla dat glas zelfs op mijn vrije zondag af", zegt hij. "Ook op een terrasje in de namiddag zal je me nooit alcohol, maar eerder een koffietje zien drinken."



"Ik kan, om te beginnen, niet goed tegen drank", legt de veelgeprezen sommelier dat uit. "Na drie glazen ben ik dronken en de kater werkt lang na. Als jonge gast ging ik na de service zwaar op stap en toen kon het mij niet schelen dat ik mij 's anderendaags mottig voelde. 's Avonds kwam ik er dan weer door en na het werk ging ik opnieuw op de lappen. Zo gaat dat vaak in de horeca. Maar die tijd is lang voorbij. We runnen een topzaak, ik wil scherp staan. Dat lome gevoel na een glas, kan en wil ik mij echt niet meer permitteren."



"Daarom ga ik 's middags ook niet graag uit eten", vervolgt Boudens. "Zelfs van één glas voel ik me voor de rest van de dag sloom en dat wil ik niet. 's Avonds op restaurant zal ik ook nooit kiezen voor aangepaste wijnen, maar voor één goed, vol glas. Tuurlijk vind ik het spel van gecombineerde wijnen superboeiend. Dat is ook mijn job. En ja, het is vervelend om nee te zeggen tegen collega's die terecht met dat spel willen uitpakken. Toch weiger ik. Hooguit zal ik, als ze aandringen, van elk glas een vingerhoedje nippen."



