Flair uit de bocht met foute boodschap op cover: "Dit houdt victimblaming in stand"

IB

29/05/17 - 01u30 Bron: Het Nieuwsblad, Flair, Twitter

© Flair.

Het tijdschrift Flair, dat als doelgroep jonge meisjes en vrouwen heeft, is door twitteraars op de vingers getikt nadat het op de cover een verhaal al dan niet per ongeluk verkeerd heeft geframed. De gewraakte teaser is: 'Hij ontmaagde me terwijl ik suf op een bankje lag. Waarom Elfi (21) de alcohol volledig heeft afgezworen.' "Sinds wanneer is ontmaagding een ander woord voor verkrachting?", klinkt het verontwaardigd.

Typisch victimblaming "Ik val over hoe dit verhaal geframed wordt door Flair. Er gebeuren hier twee dingen: een verkrachting wordt een ontmaagding genoemd, en het wordt geklasseerd als 'de reden waarom ze niet meer drinkt'. Dat is typische victimblaming, en net een van de meest voorkomende", licht Kennes haar kritiek toe. "Hoe je erbij loopt en hoe dronken je bent, het zijn twee dingen die mensen meestal aanhalen om te zeggen 'hoe je aanranding kunt voorkomen'. En het klopt: het meisje benoemt het zelf zo, kiest er zelf voor om te stoppen met drinken, maar dat zijn allemaal voorbeelden van het foute denken in onze maatschappij. En door enkele foute woordjes te gebruiken, bereikt Flair nu duizenden jonge vrouwen met de boodschap dat als je te veel drinkt, aanranding jouw schuld is. Heel jammer."