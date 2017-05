"Gezochte baby van verwarde jonge moeder dood teruggevonden"

SVM

De baby die sinds gisterenochtend gezocht werd in Quaregnon, in de provincie Henegouwen, zou dood zijn teruggevonden. Dat meldt Sudpresse deze nacht. De moeder bood zich gisterenmorgen in het ziekenhuis aan zonder kind.

Een jonge vrouw uit Quaregnon bood zich rond 5.30 uur aan op de spoeddienst van het ziekenhuis van Hornu. "Ze vertoonde symptomen dat ze bevallen was, maar ze had geen baby bij zich", aldus de procureur des Konings van Bergen.



Zwangerschapsontkenning

"Ik werd vanmorgen ingelicht", zegt Christian Henry. "Niemand weet op dit moment waar het kind is. Het gaat om een geval van zwangerschapsontkenning. De vrouw is verward, ze ontkent dat ze bevallen is en beweert dat ze niet zwanger was." Gynaecologisch onderzoek wees uit dat de vrouw wel degelijk was bevallen, maximaal vijftien uur voor ze naar het ziekenhuis ging.



Er is nu een onderzoek geopend om het kind terug te vinden. De vrouw ligt nog in het ziekenhuis en is verward. De politie en de Civiele Bescherming doorzochten vanavond haar woning. "We zetten alle middelen in, want ieder uur is van tel", zegt Henry.



Op hun website melden de kranten van Sudpresse nu dat de zoekacties, die werden uitgevoerd door de lokale en federale politie en de Civiele Bescherming, hebben geleid tot de vondst van het lichaam van de pasgeboren baby.