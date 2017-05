Nog veel onduidelijkheid over schietpartij Sint-Joost

bewerkt door: sam

© Dieter Nijs.

De onderzoeksrechter die belast is met het gerechtelijk onderzoek naar de schietpartij in Sint-Joost-ten-Node gisteren heeft nog niemand aangehouden. "Enkele betrokkenen moeten nog verhoord worden en dat kon nog niet gebeuren, gezien hun gezondheidstoestand", zegt Brussels parketwoordvoerder Denis Goeman. "De onderzoeksrechter heeft daarom de termijn om aanhoudingsbevelen af te leveren met 24 uur verlengd."

De schietpartij deed zich gisteren kort voor 14.00 uur voor in de Hoevestraat in Sint-Joost-ten-Node. Onmiddellijk na de feiten was gemeld dat de schietpartij het gevolg was van een conflict tussen de Russische en Tsjetsjeense gemeenschap, maar dat lijkt overdreven, aldus het Brusselse parket.



De resultaten van de eerste onderzoeksdaden en verhoren wijzen op een uit de hand gelopen burenruzie. Volgens het parket was er tussen de twee betrokken families, die in hetzelfde gebouw wonen, al minstens een maand een aanslepende ruzie, die gisteren uit de hand gelopen is toen de zonen van de families aanwezig waren.