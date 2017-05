Door: redactie

28/05/17 - 21u20 Bron: vtmnieuws.be

De grondleggers van het West-Flenglish hebben nipt verloren van hun Belgische collega's Brecht en Cedric en de Nederlandse broer en zus Siham en Hicham. We zullen hun steeds herinneren om hun heerlijk taaltje, steeds aanwezige glimlach en sympathiek karakter. Oja: "The first one always misluk, he"!