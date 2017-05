Jambon wil lokale integrale veiligheidscellen in elke gemeente

Door: redactie

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wil in elke gemeente lokale integrale veiligheidscellen. Nu bestaan die cellen in de helft van de gemeenten, vooral die gemeenten waar er problemen of risico's inzake veiligheid zijn. Dat zei hij vanmiddag aan 'VTM Nieuws'. Wanneer dat gerealiseerd wordt, kon de minister niet zeggen, daarvoor is overleg nodig met de gewesten die ter zake ook bevoegd zijn.