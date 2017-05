Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker breidt uit naar 55-jarigen

IB

28/05/17 - 04u15 Bron: Belga

© belga.

Het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker zal dit jaar nog worden uitgebreid naar 55-jarigen. Dat maakt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) bekend. Die voorziet daarvoor jaarlijks een bedrag van 250.000 euro, boven op de ruim 3 miljoen euro die al voor het onderzoek wordt uitgetrokken.

Het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker werd in 2013 gestart. Vlamingen vanaf 56 tot en met 74 jaar worden daarbij om de twee jaar uitgenodigd om zich op dikkedarmkanker te laten testen. In 2015 nam al 52 procent van de doelgroep deel.



De resultaten van het onderzoek zijn positief: er werd een vijfde meer kankers gevonden dan in de periode voor de start van het onderzoek. Vaak gaat het nog om een vroegtijdig stadium, waardoor de kans op genezing vergroot en een intensieve behandeling vaak niet nodig is.



Europese richtlijnen

Nu wordt het onderzoek dus met één geboortejaar uitgebreid. "Met de uitbreiding van de doelgroep naar 55-jarigen wordt er opnieuw een stap gezet om tegemoet te komen aan de Europese richtlijnen die een vroegtijdige opsporing van dikkedarmkanker vanaf 50 jaar aanbevelen. Vlaanderen zal jaarlijks 250.000 euro investeren om de 55-jarigen mee in de doelgroep op te nemen", zegt minister Vandeurzen.



Concreet zullen de 72.291 mannen en vrouwen die dit jaar 55 jaar worden een uitnodiging met gratis afnameset ontvangen. Voor diegenen die al verjaard zijn, zullen de uitnodigingen vanaf 1 juni worden verstuurd. De anderen ontvangen rond hun verjaardag een uitnodiging.