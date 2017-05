Meisje (14) uit Ukkel al sinds woensdag vermist

IB

28/05/17 - 01u00 Bron: Belga

© Child Focus.

De politie is, op vraag van het parket van Brussel en in samenwerking met Child Focus, op zoek naar een veertienjarig meisje uit Ukkel, dat sinds woensdag vermist is. Het gaat om de 14-jarige Firdaous Bouhaltite Soulaïmane, die zeer slank gebouwd is en ongeveer 1m60 lang is. Ze heeft donkere ogen en halflang haar dat meestal opgestoken is.