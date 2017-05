Antwerpse politie achtervolgt bestuurder die politiecontrole ontvlucht

IB

28/05/17 - 00u15 Bron: Belga

Gisteren heeft de lokale politie van Antwerpen een auto achtervolgd, die in Antwerpen is weggevlucht na een politiecontrole. De politie staakte de achtervolging ter hoogte van Mechelen.

Een patrouille van de politie hield gisterenavond ter hoogte van de Craeybeckxtunnel een wagen tegen na een verkeersovertreding. De papieren van de wagen en de identiteit van de bestuurder werden gecontroleerd.



Geen wilde achtervolging

"Op een gegeven moment is de bestuurder lastig geworden en doorgereden. Er is een achtervolging ontstaan - geen wilde - tot in Mechelen. Daar hebben we de persoon laten gaan", zegt Antwerps politiewoordvoerder Wouter Bruyns.



Politiehelikopter

Door de controle heeft de politie dus weet van de identiteit van de bestuurder. Of de persoon intussen is gevat is niet bekend, en ook andere details wil de politie momenteel niet geven. De actie kreeg de steun van een politiehelikopter, die volgens de federale politie toevallig in de lucht hing.