Blikseminslag veroorzaakt stalbrand met gigantische rookpluim in Kasterlee: lichte asbestvervuiling in onmiddelijke omgeving

Jef Van Nooten

28/05/17 - 10u32 Bron: eigen berichtgeving

© Jef Van Nooten.

Aan Hoeven in Kasterlee woedt een felle brand in de varkensstal achter een woning. In de stal staan al een tijd geen dieren meer, maar het gebouw wordt gebruikt als opslagplaats. De brand ontstond door een blikseminslag. Voor de onmiddellijke omgeving is er sprake van mogelijk lichte asbestvervuiling.

"Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen door de brand", meldt de gemeente Kasterlee. "Er is wel lichte asbestvervuiling, maar enkel in de directe omgeving van de opslagplaats. Door het bluswater komen de vezels niet in de lucht terecht. Een gespecialiseerde firma zal het asbest verwijderen nadat de brand volledig onder controle is.



De brand veroorzaakt een gigantische rookwolk die richting Turnhout drijft. De brandgeur is daardoor zelfs waar te nemen tot in het centrum van Turnhout.