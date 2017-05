Motard maait fietsers van de weg in Baasrode: twee personen in levensgevaar

Koen Baten

27/05/17 - 22u16 Bron: eigen berichtgeving

© Geert De Rycke.

In de Geerstraat in Baasrode maaide een motorrijder rond 20 uur drie fietsers van de weg. De motorrijder en een fietser zijn in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis van Dendermonde.