Bestuurder in levensgevaar nadat hij met wagen tegen oplegger knalt op E34

27/05/17 - 10u06 Bron: eigen berichtgeving

Vorselaar Een automobilist verkeert in levensgevaar na een spectaculair verkeersongeval deze ochtend op de E34 in Vorselaar. Zijn Volkswagen Passat reed rond 7.45 uur in de richting van Nederland achteraan in op een rijdende vrachtwagen. De auto kwam onder de oplegger terecht en werd nog 200 meter meegesleurd voordat de vrachtwagen tot stilstand kwam.