Kris Peeters over de NAVO-top: "Twee procent is een fetisj"

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) vindt dat we ons niet mogen blindstaren op de 2 procent van het bbp dat de NAVO-lidstaten moeten spenderen aan Defensie. "Die 2 procent is een fetisj", verklaarde Peeters vrijdag in "De Afspraak op vrijdag". Voor hem is het belangrijker te kijken wat er precies onder dat percentage valt.

Tijdens zijn donderspeech aan het nieuwe NAVO-hoofdkwartier haalde VS-president Donald Trump donderdag uit naar de bondgenoten die onvoldoende uitgeven aan Defensie. De afspraak binnen het bondgenootschap is dat 2 procent van het bbp naar defensie-uitgaven moet gaan. Premier Charles Michel liet al verstaan dat het zijn bedoeling is de krimp in de uitgaven tijdens deze legislatuur te keren, maar zich engageren tot die befaamde 2 procent, deed de eerste minister niet.



"Op termijn kunnen we er zeker naar streven", stelde vicepremier Peeters vrijdag. Ook hij wees er echter op dat ons land nu op ongeveer 0,92 procent zit en dat we tegen 2030 op 1,3 procent willen afklokken.



"De vraag is: wat steek je daar in?", nuanceerde Peeters. Zo haalt Griekenland de norm, maar beschikt het over heel veel personeel dat mogelijks niet zo goed is uitgerust als zou moeten, terwijl andere landen de rijkswacht of politie meerekenen, aldus de vicepremier. Hij verwijst ook naar de opmerking van bondskanselier Angela Merkel, dat zij veel doen aan ontwikkelingssamenwerking en dat misschien ook in rekening moet worden genomen.



"Die 2 procent is een fetisj. We moeten ons daar niet op blindstaren. Het is kwalitatief interessanter wat in die 2 procent zit", luidt het. "Ik denk dat president Trump daar misschien iets te snel is overgegaan in zijn boodschap".