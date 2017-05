Vier op een rij: zijn dit 'De Romeo's' van de politiek?

Door: FT

26/05/17 - 18u16 Bron: Twitter

Frans president Emmanuel Macron, Luxemburgs premier Xavier Bettel, Belgisch premier Charles Michel en Justin Trudeau, premier van Canada tijdens de NAVO-top gisteren. © Twitter.

Emmanuel Macron (39), Xavier Bettel (44), Charles Michel (41) en Justin Trudeau (45), of vier 'gladde jongens' die in de camera kijken alsof ze een nieuwe boysband uit de grond hebben gestampt en daarover net een persconferentie hebben gegeven. De vier - de president van Frankrijk, de premier van Luxemburg, onze eigen premier en de eerste minister van Canada - promoten zich graag als een groep kameraden die "dezelfde dromen delen". Het verschil met macho Trump kan haast niet groter...



De foto werd donderdag genomen tijdens de NAVO-top in Brussel. Een twitteraar vergelijkt hen zelfs met de Belgische boysband De Romeo's. Zou hun zangtalent even goed zijn als hun talent om aan de onderhandelingstafel te zitten of krijgen we straks te horen dat Michel een carrièrewending op het oog heeft?