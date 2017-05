"Degoutante foto" bij opiniestuk Kif Kif maakt Francken kwaad: "Jullie zijn een overgesubsidieerd haatclubje"

Door: TT

Een gefotoshopt beeld van IS-beul Jihadi John, die klaarstaat om Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten en staatssecretaris Theo Francken te onthoofden, is bij de N-VA-minister in het verkeerde keelgat geschoten. © RV.

Het zit er bovenarms op tussen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en de interculturele organisatie Kif Kif. Francken pikt het niet dat op de site een nieuwsbericht verscheen met daarbij een gefotoshopt beeld van hem en Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten. De foto komt uit een video met IS-beul Jihadi John, die op het punt staat twee gijzelaars te onthoofden.

Auteur en sociaal activist Jonas Slaats schrijft vandaag op de website van Kif Kif een artikel onder de titel 'Beeld je eens in...' waarin hij ingaat op de heisa rond het beeld dat N-VA-jongerenondervoorzitter Dylan Vandersnickt vorige week online plaatste. Daarop was het hoofd van een PVDA-activiste gefotoshopt - tijdens een verkrachtingsscène - en kreeg iemand anders een pistool tegen het hoofd geplaatst. Vandersnickt nam na de 'grap' ontslag en N-VA distantieerde zich van de actie.



Slaats maakt op de site van Kif Kif nu een hypothetische vergelijking met een beeld dat een leerkracht islam met "salafistische overtuigingen" zou delen en waarop een cartooncollage te zien is "waarin Gwendolyn Rutten en Theo Francken op het punt staan door een IS-strijder te worden onthoofd". Bijgaand bij het stuk plaatste Slaats ook effectief de collage, waarin Rutten en Francken te zien zijn op een beeld van de bekende IS-beul Jihadi John die met zijn mes naar de camera wijst vooraleer hij twee gijzelaars onthoofdt. Lees ook Ondervoorzitter Jong N-VA biedt ontslag aan na commotie rond verkrachtingscartoon

Een stille dood sterven Beeld je eens in dat dit soort haatmedia maar subsidies blijven krijgen om cartoontjes te maken. Gewoon er los over. Neemt deze bedenker, net als de ondervoorzitter van Jong N-VA, dan ook ontslag? Theo Francken Dat beeld schiet bij Francken in het verkeerde keelgat. Hij verwijst op Twitter expliciet naar de subsidies die Kif Kif als interculturle organisatie die strijdt tegen racisme, ontvangt: "Beeld je eens in dat dit soort haatmedia maar subsidies blijven krijgen om cartoontjes te maken...", zo klinkt het geërgerd over het "overgesubsidieerd haatclubje". "Gewoon er los over", zegt hij nog.



Slaats zinspeelt in zijn opiniestuk op de ophef die zou ontstaan als dat beeld effectief door een leerkracht islam gedeeld zou worden. "De volgende dag verschijnen er geen opiniestukken over de radicalisering onder islamleerkrachten; er worden geen journalistieke vragen gesteld rond de ideologische netwerken onder moslims; geen enkele politicus staat recht met een wetsvoorstel om salafistische groeperingen te verbieden; er worden geen parlementaire vragen gesteld; de executieve verliest geen enkele geloofwaardigheid; niemand zegt dat UNIA een lege doos is aangezien ze de hele kwestie niet luid veroordeelt; en niemand, maar dan ook niemand, roept luidkeels dat islamleerkrachten onze normen en waarden moeten aanvaarden. Hier en daar sturen enkele individuen tot slot nog een verontwaardigde tweet of een geïrriteerde Facebookpost de wereld in, maar daar blijft het bij. De hele kwestie sterft gewoon stilletjes uit. Beeld je dat eens in."



"Het lijkt natuurlijk zo goed als onmogelijk... En toch konden we het deze week allemaal zien gebeuren. Alleen ging het niet om een islamleerkracht met salafistische overtuigingen en wel om een ondervoorzitter van jong-N-VA met nationalistische overtuigingen."



Ook Francken vindt het beeld van Vandersnickt er "los over", zegt hij nog. "Dylan nam ontslag, deze auteur dan ook? Trek uw vergelijking dan ook maar door", zo vraagt hij zich af." (lees hieronder verder) @RuttenGwendolyn Dylan nam ontslag, deze auteur dan ook?



Dylan Vandersnickt, voorzitter van Jong N-VA, plaatste onlangs een spotprent online. Hij fotoshopte het gezicht van een VUB-studente op een verkrachtingsscène, en dat van een andere linkse student op een executie. De jongeman nam uiteindelijk ontslag.