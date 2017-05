Vakbondsman haalt uit: "Het Belgisch leger is failliet"

KVE

26/05/17 Bron: Belga

Het Belgisch leger is bankroet. Dat heeft Roger Housen, adviseur strategie van de onafhankelijke legervakbond ACMP, vandaag verklaard op de RTBF-radio. De kolonel op rust vindt dat de regering-Michel een "trompe l'oeil-beleid" voert.

"Dit zijn de feiten: we zijn de slechtste leerling van de NAVO. Van alle 28 landen, staan we voorlaatste op het vlak van defensie-uitgaven, en we staan laatste qua investeringen in militair materieel en heruitrusting. Eender welke bedrijfsleider zal je uitleggen dat wanneer een bedrijf tien jaar lang niet investeert, zoals het Belgisch leger, het failliet is. Het leger is bankroet", aldus Housen tijdens Matin Première.



"Het is niet normaal dat ons leger munitie moet lenen voor de F-16's boven Irak en Syrië. Het is niet normaal dat een voertuig op vijf stilstaat met panne. Het is niet normaal dat militairen hun eigen kogelwerende vest uit eigen zak moeten betalen. Er zijn niet genoeg maten beschikbaar" voegde de vakbondsman er aan toe.



Na de vergadering van de NAVO gisteren bevestigde premier Charles Michel de intentie van zijn regering om het budget van Defensie progressief te verhogen, zonder een engagement uit te spreken om het niveau op te krikken tot 2 procent van het bnp, zoals Washington en de NAVO willen. "Het is show", reageert Housen.