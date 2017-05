Door: redactie

26/05/17 - 13u39 Bron: vtmnieuws.be

video

Voor de tweede keer in een maand tijd stapt Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) naar het parket van Brussel met vermoedens van jarenlange onregelmatigheden in zijn diensten. "Ik ga niks toedekken", zegt hij in de kranten van de Persgroep.