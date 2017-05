Door: redactie

Zwemmer Pieter Timmers, ex-judoka Ann Simons, wielrenster Ann-Sophie Duyck en taekwandoka Jaouad Achab steunen een campagne tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. In 2014 voerde de Universiteit Antwerpen een grootschalig onderzoek uit bij 2.044 Vlaamse volwassenen tussen 18 en 50 jaar. Uit de resultaten bleek dat zeventien procent van hen minstens één ervaring rapporteerde van seksueel grensoverschrijdend gedrag in een sportomgeving voor de leeftijd van 18 jaar.