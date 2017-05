Broer Marc Coucke vrijgesproken voor schriftvervalsing

Hannes Cool

26/05/17 - 13u39 Bron: eigen berichtgeving

Willy Dossche trok het oordeel van dr. Coucke in twijfel. © Wannes Nimmegeers.

De Gentse huisdokter Guy Coucke, broer van Marc, is door de correctionele rechtbank vrijgesproken van schriftvervalsing. Taxichauffeur Willy Dossche beweerde dat de dokter een man aan wie Dossche enkele klappen gegeven had, ten onrechte 18 dagen arbeidsongeschikt verklaard had. Guy Coucke heeft altijd in zijn onschuld geloofd.