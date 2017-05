Door: redactie

26/05/17 - 11u49 Bron: vtmnieuws.be

video

Boodschap voor alle boysbands in de wereld: OPGEPAST! Abu, Senne en Delano brengen vanavond 'Breakeven' van 'The Script' en zouden daarmee al eens heel wat fans van jullie kunnen stelen. The Voice Kids, 20.40 bij VTM