Melania Trump enthousiast over bezoek België

26/05/17 - 10u41 Bron: Belga

Amerikaanse First Lady Melania Trump tijdens haar bezoek aan het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola. © Reporters / GYS.

De Amerikaanse first lady Melania Trump plaatste op Twitter verschillende berichten over haar bezoek aan ons land. Ze schreef onder meer over haar bezoek aan Child Focus en aan het Magritte Museum.

Op @Flotus, het Twitter-account dat voorbehouden is voor de first lady van de VS, komt Melania Trump terug op de "schitterende rondleiding" die ze gisterennamiddag samen met de andere partners van de staats- en regeringsleiders van de NAVO kreeg in het Magritte Museum. In de mededeling verwijst Melania Trump overigens naar het "museummagrutte". Het is niet duidelijk of ze de namen Magritte en Magrutte echt door elkaar haalt, of gewoon een typfout heeft gemaakt.



Melania Trump heeft het in een andere tweet ook nog over haar bezoek aan Child Focus, dat woensdagnamiddag plaatsvond. Ze heeft toen samen met onder meer koningin Mathilde een half uur lang samengezeten met leden van de organisatie. Trump bedankt zowel koningin Mathilde als Child Focus in een tweet. "Laat ons allemaal samenwerken in de strijd tegen de uitbuiting van kinderen", zo schrijft ze.



Tot slot zijn er nog dankwoorden weggelegd voor het personeel van de Amerikaanse ambassade in Brussel. "@Potus (president Donald Trump, nvdr.) en ik waren blij dat we de families konden groeten van de mensen die in de Amerikaanse ambassade in Brussel werken. Bedankt voor jullie werk voor de VS."



Eerder had Melania Trump ook al getweet over haar bezoek aan het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola in de Brusselse deelgemeente Laken. Ze bedankte het ziekenhuis en deelde mee dat ze "echt genoten" had van het bezoek.