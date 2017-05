Bewerkt door Eric Belsack

26/05/17 - 10u34 Bron: Eigen berichtgeving

Deze week in de politierechtbank

Archiefbeeld. © photo news.

Laat er geen misverstand over bestaan: wie voor de politierechter verschijnt, heeft vermoedelijk iets mispeuterd. Meestal eigen schuld dikke bult, maar soms ook een ongelukkige samenloop van omstandigheden, gewoon brute pech of wordt de onschuld bewezen. Niet zelden proberen overtreders hun misstap te vergoelijken met op zijn minst merkwaardige uitvluchten. Onze reporters tekenden de voorbije week in de Vlaamse politierechtbanken enkele zaken op die dit ten overvloede illustreren.

© photo news.

Vrouw intimideert agenten: "Ik heb connecties, jullie kunnen me niks maken" Ik schaam me rot voor mijn arrogant gedrag. Zo ben ik normaal niet Beklaagde A.D. Een jongedame uit Nieuwpoort voelde zich erg zelfzeker toen ze op 3 september vorig jaar in Sint-Idesbald door de politie aan de kant werd gezet. A.D. kwam thuis van een feestje, waar ze cocktails dronken, en blies iets meer dan 2 promille. "Maar ik heb connecties", pochte A.D. "Dus kunnen jullie me niks maken."



Dat kon de politie wél, want deze week stond ze voor de politierechter. Daar klonk het heel wat nederiger.



"Ik schaam me rot voor mijn arrogant gedrag. Zo ben ik normaal niet. Ik weet niet waarom ik mijn connecties aanhaalde. Sorry", sprak ze. De rechter kon haar nederigheid wel appreciëren en gaf de vrouw de gunst om een verkeerscursus te volgen. (JHM) © photo news.

Man betaalt al twintig jaar boetes, in totaal voor zo'n 3.500 euro We hebben hier iemand die al 20 jaar sponsor is van de schatkist Procureur Een 42-jarige man kreeg eerder deze week van de politierechter een boete van 180 euro nadat hij 60 kilometer per uur reed in de bebouwde kom en zijn minnelijke schikking niet betaalde.



Steven K. blijkt al van 1997 de verkeersovertredingen opstapelen en daarom wilde de procureur eerst nagaan of hij wel al zijn boetes uit het verleden betaalde. "Raar maar waar: hij betaalde alles tot de frank. En het gaat toch om zo'n 3.500 euro. Dat zien we niet zo vaak. We hebben iemand die al 20 jaar sponsor is van de schatkist."



De man zit intussen wel in collectieve schuldenregeling. Of dat te maken heeft met al zijn betaalde boetes is niet duidelijk. (JHM) © thinkstock.

Met 99 km per in bebouwde kom "omdat grote liefde had gebeld" Als de liefde van je leven belt dat ze je nodig heeft, dan ga je Advocaat van W.D.V. W.D.V. (43) uit Kortrijk is veroordeeld tot een maand rijverbod en 400 euro boete hij op 17 januari met 99 km per uur geflitst werd in de bebouwde kom in Eine. "Mijn cliënt is vorig jaar ook al eens voor je rechtbank moeten verschijnen", vertelde zijn advocaat. "Toen reed hij een lantaarnpaal aan, maar stelde de politie daarvan niet op de hoogte. Het is dan ook met schaamrood op de wangen dat hij hier vandaag voor je staat. Hij had op de avond van de feiten telefoon gekregen van zijn vriendin die ziek was. En als de liefde van je leven belt dat ze je nodig heeft, dan ga je. Vanop de rotonde op de N60 is hij de Graaf van Landastraat ingereden, maar daar heeft hij zijn snelheid niet aangepast."



De man liet weten spijt te hebben. "Ik besef dat ik een grote fout heb gemaakt en ben zelfs bereid om een sensibiliseringscursus te volgen", klonk het. "Koop liever een bril zodat je je kilometerteller ziet", repliceerde politierechter Pieter De Meyer. Zijn rijbewijs krijgt hij pas na het opnieuw slagen in het praktisch en theoretisch rijexamen én medische en psychologische proeven. (TVR) © thinkstock.

Verkeerscrimineel niet naar cel zodat hij voor zieke moeder kan zorgen Mijn moeder heeft keelkanker en ik ben de enige die voor haar kan zorgen. En mijn vrouw is net zwanger Beklaagde Thomas S. De Veurnse rechter is relatief mild geweest voor een 32-jarige man uit De Panne, die bij de politierechter alleen al 24 veroordelingen had opgelopen. Thomas S. was dronken achter het stuur gekropen ondanks een levenslang rijverbod.



Deze week brak hij op zijn proces. "Mijn moeder heeft keelkanker en ik ben de enige die voor haar kan zorgen. En mijn vrouw is net zwanger", huilde S. De rechter zette zijn eerdere straf - 15 maanden cel - om in een jaar enkelband, en werkstraf van 150 uren, 7.800 euro boete waarvan de helft met uitstel, en opnieuw een levenslang rijverbod. (JHM) © photo news.

Vrijgesproken voor diefstal in rechtszaal Die mens was vertrokken zonder jas. Ik wilde die jas gewoon terugbezorgen Beklaagde P.R. Een 45-jarige man uit Staden is vrijgesproken voor een diefstalpoging van een portefeuille uit een rechtszaal in de Brugse rechtbank. De zaalwachter zag P.R. naar buiten lopen met een jas en portefeuille in zijn hand. De Stadenaar moest even verderop verschijnen voor de politierechtbank.



De politie sloeg de man in de boeien en het parket bracht hem voor de rechter. P.R. riskeerde zes maanden cel, maar vroeg de vrijspraak. "Die mens was vertrokken zonder jas. Ik wilde die jas gewoon terugbezorgen", was zijn uitleg. De rechter sprak de man vrij op basis van twijfel. (SDVO)