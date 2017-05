André (89) loopt zondag voor de 38ste keer de 20 km van Brussel

TK

Nu zondag doen goed 40.000 lopers mee aan de 38e 20 km van Brussel. Velen doen dat voor het eerst, waaronder Karen Damen en haar kompanen van 'Perfect'. Maar op het inschrijvingenblad staan ook 51 namen van sportievelingen die alle 37 vorige edities gelopen hebben. De oudste van hen is de 89-jarige André Jassogne.

Jassogne begon, na een carrière als basketter, pas op zijn 52e te lopen, om kort daarna mee te doen aan de eerste editie van de 20 km van Brussel. Toen deden al iets meer dan 4.000 lopers mee. Jassogne deed een goede 2 uur over de 20 km, maar uit de spierpijn achteraf leerde hij dat ook lopen getraind moest worden. Tot op vandaag loopt hij elke zondag 12 à 13 km.



"Mijn recordtijd is 1 uur 26 minuten, wat een goed gemiddelde is", zegt Jassogne. "Als zestiger haalde ik de beste resultaten. In het verleden heb ik nog andere wedstrijden gelopen, en vier maal de marathon van Brussel in mooie tijden, minder dan 3,5 uur. Maar de laatste marathon dateert alweer van 1992, en sinds een jaar of vijf worden ook de 20 km zwaar voor mij. Vorig jaar kwam ik pas binnen na iets minder dan 3,5 uur - ik heb lopen toen moeten afwisselen met stappen. Dit jaar ga ik denk ik nog minder lopen. Als het niet gaat, geef ik onderweg op. Het is misschien het laatste jaar."



Jassogne geeft een pluim aan de organisatie. "De 20 km kent een bijzondere sfeer: er zijn mensen van alle nationaliteiten, van alle leeftijden en klassen." Hij is nog niet zeker van zijn deelname van volgend jaar, wanneer de 39e 20 km van Brussel plaatsvindt. Raymond Rasquin, die met 88 jaar de tweede oudste deelnemer is en iets meer dan een half jaar jonger is dan Jassogne, denkt er dan weer niet aan om er dit jaar al een punt achter te zetten. Opvolging is dus verzekerd.