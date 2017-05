Bracke kuist Kamer na nieuwe getuigenissen over gesjoemel: ambtenaren krijgen 30 jaar premies in het zwart

DIETER DUJARDIN

Voor de tweede keer in een maand tijd stapt Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) naar het parket van Brussel met vermoedens van ­jarenlange onregelmatigheden in zijn diensten. "Ik ga niks toedekken."

Eerder was er al mogelijk gesjoemel aan het licht gekomen bij ambtenaren die de pensioenkas van de Kamer ­beheerden. Nu duiken nieuwe getuigenissen op over hoe ambtenaren ­dertig jaar lang onbelaste premies kregen.



Deze keer gaat het over het ­secretariaat van het NAVO-parlement, een groep Kamerleden die geregeld bijeenkomt met parlementairen uit de andere NAVO-lidstaten. Ook intern grijpt de Kamervoorzitter in. "Er komt een doorlichting van alle nevendiensten van de Kamer. Alles moet ­bovenkomen. Ik zal deze zaak tot op het bot uitspitten", zegt Bracke, die zijn imago eerder zelf nog besmeurd zag vanwege zijn bijverdiensten bij Telenet.



