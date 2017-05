Twintigtal bewoners geëvacueerd tijdens brand in glasbedrijf in Menen

Hans Verbeke

26/05/17

© Hans Verbeke.

Een brand in het atelier van een glasbedrijf op de Barakken in Menen heeft gisterenavond even voor paniek gezorgd. Rond negen uur stegen uit het dak plots dikke rookwolken op die kilometers ver te zien waren. Bewoners in de omgeving werden gevraagd hun huizen te verlaten.