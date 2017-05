Blussende buurman gewond na ontploffing van gasfles

Bart Boterman

25/05/17 - 22u29 Bron: Eigen berichtgeving

Oostende Bij een felle brand door een gasontploffing in de Mariakerkelaan in Oostende heeft een man afgelopen avond ernstige brandwonden opgelopen. Over de omstandigheden bestaat nog veel onduidelijkheid. De man zou zijn gaan blussen toen hij het vuur opmerkte en ontplofte een gasfles. Een expert moet de omstandigheden verder onderzoeken.

Het was rond 20.25 uur dat de buurt werd opgeschrikt door een stevige gasontploffing met een vuurzee tot gevolg. "De brand moet ontstaan zijn op de scheiding van twee percelen, bij de scheidingsmuur van een tuinhuis en een carport. Wat de brand precies veroorzaakte, is nog erg onduidelijk. Toen we aankwamen stonden het tuinhuis en de carport in lichterlaaie", vertelt brandweerkapitein Arne Ureel.



Bewoner Michel Soete, verzekeringsmakelaar, merkte het vuur op, zette zijn wagen uit de carport en begon met blussen door middel van een brandblusapparaat. Kort daarna volgde een zware gasontploffing. De man werd met zware brandwonden naar het ziekenhuis overgebracht. Een tweede bewoonster werd ter controle meegenomen.



De buren, eigenaars van het opgebrande tuinhuis, zijn op reis. De initiële melding was een brand door een gasbarbecue op hun terrein, maar dat werd later ontkend.



"We hebben geen barbecue aangetroffen. Wel vonden we een ontplofte gasfles van een terrasverwarming. Daarnaast stond nog een tweede gasfles in de brand. Die hebben we kunnen koelen zodat die niet eveneens ontplofte. Het vuur had zich ook verspreid onder de gevelbekleding en die hebben we vervolgens verwijderd zodat het vuur niet zou heropflakkeren", besluit Ureel.



Een branddeskundige moet de precieze oorzaak nog nagaan. De brandweer houdt het op een accidentele oorzaak, maar weet niet hoe het vuur precies ontstond. De gewonde bewoner liep derdegraadsbrandwonden op en werd overgebracht naar het brandwondencentrum van UZ Gent. De brand lokte tientallen buurtbewoners naar buiten.