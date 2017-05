Man kritiek na crash tegen boom in Vosselaar

EB

25/05/17 - 22u11

In Vosselaar in de Antwerpse Kempen is vanavond een man levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij met zijn wagen met hoge snelheid tegen een boom reed en vervolgens tot in een gracht gekatapulteerd werd. Een vrouwelijke passagier raakte eveneens gewond, maar was er niet zo erg aan toe.