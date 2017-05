Amerikaanse politicoloog snoeihard over Trump bij de NAVO: "Dit ging niet goed"

RVL

Ivo Daalder, de VS-ambassadeur bij de NAVO onder Barack Obama, oordeelt donderdag snoeihard over de eerste doortocht van Donald Trump bij het bondgenootschap. "President Trump sprak vandaag de NAVO toe in Brussel en het ging niet goed", klinkt het in een reeks tweets van de Nederlands-Amerikaanse politicoloog, lid van de controversiële denktank CFR (Council on Foreign Relations).

Zoals heel wat waarnemers merkte ook Daalder op dat Trump niet expliciet beloofde om zijn trans-Atlantische bondgenoten te hulp te schieten indien zij aangevallen zouden worden. Die belofte, dat een aanval tegen één lidstaat beschouwd wordt als een aanval tegen de hele NAVO, is nochtans de sokkel van de collectieve defensie.



Daalder toont zich "diep ontgoocheld" dat Trump dat engagement niet herbevestigde. Hij stelt dat de Russische president Vladimir Poetin al langer probeert om de westerse bondgenoten uit elkaar te spelen. "Met zijn toespraak op het nieuwe hoofdkwartier, met een bolwassing voor de bondgenoten en zonder artikel 5 te herbevestigen, deed Trump niets om de NAVO te verenigen", hekelt hij.



Daalder vindt dat Trump weliswaar gelijk had om de bondgenoten op te roepen tot meer defensie-uitgaven. Maar de Amerikaanse president had dat ook op een heel andere manier kunnen doen, besluit de voormalige ambassadeur. Bijvoorbeeld door hen te bedanken voor de reeds geleverde inspanningen en hen aan te sporen om de geplande investeringen te versnellen.



Daalder liet eerder ook al van zich horen, toen bekendraakte dat Trump de Duitse bondskanselier Angela Merkel in Washington had aangewreven dat Duitsland de VS nog miljarden aan achterstallige defensie-uitgaven verschuldigd is. "Sorry meneer de president, maar zo werkt de NAVO niet", tweette hij toen. "De VS beslissen zelf hoeveel ze spenderen aan het beschermen van de NAVO."