OPINIE. Hermes Sanctorum: "Alleen al terwijl u dit artikel leest, wordt Vlaanderen zo'n 20 vierkante meter bos armer"

Hermes Sanctorum

25/05/17 - 20u42

© Belga / Natuur en Bos.

opinie Na het getouwtrek rond de fel geplaagde boskaart van de Vlaamse regering, schrijft onafhankelijk Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum een opiniestuk over de zaak voor HLN.be.

Nadat Vlaams Minister-President Geert Bourgeois de veelbesproken boskaart introk, stelde hij woensdagmiddag een vernieuwde aanpak voor in het Vlaams Parlement. Het nieuws raakte enigszins ondergesneeuwd door de komst van de Amerikaanse president Donald Trump. En misschien ook omdat Geert Bourgeois niets nieuw vertelde. Het is namelijk onduidelijk of er nu een nieuwe boskaart komt. Dat creëert onzekerheid voor mens en boom. Niet alleen voor de mensen die vorige week werden gealarmeerd omdat hun bouwplannen in het water zouden vallen. Maar ook voor de bossen die ondertussen al 20 jaar de dupe zijn. Kortom, paniek in het bos. Het is niet eenvoudig die paniek te bestrijden omdat voor- en tegenstanders in dit dossier moeilijk te onderscheiden zijn. De gehele Vlaamse meerderheid van N-VA, CD&V en Open VLD beweert voorstander te zijn van zowel de invoering als de terugtrekking van de kaart. Niemand kan nog volgen, verwarring is het beste rookgordijn. In elk geval hebben minister Schauvliege en haar collega's een aantal onvergeeflijke fouten gemaakt. Verleden week ging de fameuze kaart in première, maar dat was eigenlijk een aangepaste versie van een ontwerpkaart die voor de zomer van 2016 werd getekend. Tussen die eerste kaart van 2016 en de tweede kaart van vorige week is veel fout gelopen. We kunnen daarbij spreken van een shift in zowel grootte, rechtszekerheid, gebied en tijd. Die viervoudige shift is de oorzaak van de paniek die is ontstaan.

Grootte

Van alle oppervlakte aan bos dat beschermd zou worden op basis van de eerste kaart, bestond ongeveer de helft uit percelen groter dan 10 hectare. Logisch, want grote bosgebieden zijn waardevoller dan kleine stukjes. Dat aandeel daalde echter tot een schamele 16 procent in de tweede kaartversie. Het aandeel in kleine percelen daarentegen (kleiner dan 0,5 hectare) steeg van minder dan 1 procent tot meer dan 10 procent. Minder echt grote bossen, meer kleine lapjes grond. Bouwplannen van gezinnen werden zo gedwarsboomd.



Rechtszekerheid

Waarom ondernam de regering een shift van grote naar kleine percelen? Hoogst waarschijnlijk omdat een heel aantal grote percelen -en dus effectieve bossen- reeds voor andere doeleinden -en dus kap- werden 'gereserveerd'. De regering koos ervoor om terug in de tijd te gaan tot het jaar 2000 om die claims in rekening te brengen. De shift in oppervlakte van grote naar kleine percelen, brengt dus een shift met zich mee van rechtszekerheid voor mensen met een lapje grond naar rechtszekerheid voor projectontwikkelaars. Grond voor projectontwikkelaars werd gevrijwaard, grond van gezinnen geviseerd.



Gebied

Omdat gronden bestemd voor bepaalde projecten uit de kaart verwijderd werden, moest er een heel deel grond elders gezocht worden. Dit bracht een shift in gebied met zich mee, waarbij heel wat te beschermen bossen op de kaart opdoken in agrarisch gebied en niet langer in woon- of industriegebied. Dat is een spijtige zaak, want waardevol bos op een industrieterrein is meer bedreigd dan op een landbouwperceel. Bovendien is de nood aan groene ruimte net groot in verstedelijkte omgeving.



Tijd

De shift die waarschijnlijk alle heisa het best verklaard is de shift in tijd. Bij het goedkeuren van de basisregels voor de boskaart, werd namelijk voorzien om iedereen met een bouwvergunning te vrijwaren. Er stelde zich dus geen probleem van rechtsonzekerheid, dat was de uitdrukkelijke wens van het parlement. Minister Schauvliege kreeg in december 2015 de opdracht om snel een boskaart af te leveren. Omdat we vorige week echter al anderhalf jaar later waren en de minister had geprutst aan de kaart, waren er heel wat mensen met nieuwe bouwvergunningen bijgekomen.



Er was dus niet alleen sprake van een shift naar kleinere percelen, de kaart was gewoonweg niet langer up-to-date. Het getreuzel van minister Schauvliege is de oorzaak van de rechtsonzekerheid. De vraag of er nood is aan een nieuwe boskaart, is overbodig. Als je wil ontbossen in Vlaanderen, krijg je in negen van de tien gevallen de toelating.



De vraag of deze Vlaamse regering en meer bepaald deze minister voor Natuur een nieuwe boskaart zal kunnen afleveren, is daarentegen kritiek. Terwijl het draagvlak drijfzand wordt, blijft er iedere dag bos verdwijnen. Alleen al terwijl u dit artikel las, werd Vlaanderen zo'n 20 vierkante meter bos armer.