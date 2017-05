Spookrijder veroorzaakt ongeval op E314, zeker een zwaargewonde

EB

25/05/17

Holsbeek De E314 is donderdag na 15 uur een tijd volledig versperd geweest in de richting van Leuven als gevolg van een ongeval met een spookrijder ter hoogte van Holsbeek. Dat melden de federale politie en het Verkeerscentrum Vlaanderen, dat aanraadt om de snelweg te mijden. Intussen zou de pechstrook wel vrijgemaakt zijn.

Volgens het Verkeerscentrum waren er bij het ongeval meerdere personenwagens betrokken. De materiële schade zou groot zijn. Zo liggen er verschillende brokstukken op de weg. Ook lekt er vloeistof, wellicht brandstof. "We verwachten dat de hinder nog geruime tijd zal aanhouden", zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Verkeerscentrum Vlaanderen.



De hulpdiensten richtten zich in eerste instantie vooral op de slachtoffers, want er zouden verschillende gewonden zijn. "Het moet een serieuze klap geweest zijn", zegt Bruyninckx.



Rond 15.45 uur was het er al meer dan een halfuur aanschuiven. Het verkeer stond volledig stil. Intussen meldt het Verkeerscentrum via Twitter wel dat de pechstrook vrijgegeven is.



"We raden bestuurders met klem aan om die richting niet uit te gaan", zegt Bruyninckx. "Het verkeer over langere afstand, dat van Limburg naar Gent of Brussel moet, kan best via Antwerpen. We kunnen nog geen prognose maken van hoelang de hinder nog zal aanhouden."



De federale politie zegt dat zeker een van de slachtoffers zwaargewond is. Meerdere ziekenwagens zijn ter plaatse. "Het gaat om een ongeval met een spookrijder", zegt de persdienst van de federale politie, die meldt dat de eerste oproep binnenliep rond 14.50 uur.