E314 weer vrij na zwaar ongeval met spookrijder

25/05/17 - 16u02 Bron: Belga

© Vertommen.

Holsbeek Autosnelweg E314 is weer volledig vrij in Holsbeek. Dat meldt Verkeerscentrum Vlaanderen. Door een ongeval met een spookrijder, in de richting van Leuven, was er bijna de hele namiddag geen verkeer mogelijk.

Bij het ongeval, dat rond 15 uur plaatsvond, waren verschillende personenwagens betrokken. De materiële schade was groot, volgens het Verkeerscentrum lagen de brokstukken verspreid over de weg en lekte er ook vloeistof. Er waren verschillende gewonden. Minstens één persoon was er ernstig aan toe, zegt de federale politie.



Na het ongeval was de snelweg ongeveer drie kwartier volledig afgesloten in Holsbeek. Daarna kon verkeer er via de pechstrook. Uiteindelijk zou de snelweg afgesloten worden in Aarschot, zodat het verkeer een omleiding moest volgen tot net voorbij Holsbeek. Kort voor 19 uur was de weg weer vrij in Holsbeek.