Kilometers file op E40 naar kust, brandend voertuig op Brusselse ring: "Stel vertrek uit en neem genoeg water mee"

Siebe De Voogt en Steven Peeters

25/05/17 - 10u45 Bron: eigen berichtgeving, belga

(archieffoto) © photo news.

De start van het verlengde weekend in combinatie met het mooie weer zorgt momenteel voor flink wat hinder op de E40 richting kust. Rond Gent moeten mensen die richting kust trekken rekening houden met vertragingen, maar vooral ter hoogte van Loppem is het aanschuiven door een ongeval. Ook op de Brusselsr ring is er veel hinder door een brandend voertuig. De NMBS laat ondertussen weten dat het nog extra treinen inlegt naar de kust.

Naar de Kust? Hou rekening met ernstige vertragingen. In #E40 Loppem moeten nog twee voertuigen getakeld worden. pic.twitter.com/Y8dPjMMUbZ — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) Ter hoogte van Loppem botsten drie wagens rond 10 uur op elkaar, waardoor de linkerrijstrook versperd is voor het verkeer. Er vielen geen gewonden, maar kustgangers moeten er rekening houden met een file van enkele kilometers tot voorbij Oostkamp. Volgens Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum zal de hinder nog toenemen. "De mensen die naar de kust willen, wachten best tot na de middag om te vertrekken", zegt hij. "Water meenemen in de wagen is geen overbodige luxe, aangezien de kans groot is dat je in een file komt te staan." Rond 11 uur waren de wagens die betrokken waren bij het ongeval getakeld en was de rijbaan opnieuw vrij voor het verkeer.



Het Vlaams Verkeerscentrum raadt het verkeer over langere afstand vanuit Antwerpen naar de kust aan om voor de expresweg E34 te kiezen en vervolgens via Brugge te rijden. Op de E40 verlies je al bijna anderhalf uur: er staan files van Beernem tot Loppem - door het ongeval - en van Wetteren tot Gent, en op de E17 Antwerpen-Gent zorgt een ongeval in Beervelde ook nog eens voor een moeilijke doorgang.

Brandend voertuig Een brandend voertuig in Diegem veroorzaakt vanmiddag dan weer grote hinder voor het verkeer op de Brusselse ring. Zowel op de binnen- als buitenring werden drie rijstroken afgesloten door het incident. Kort voor 12 uur was de weg weer vrijgegeven op de buitenring. Op de binnenring zijn nog steeds drie rijstroken afgesloten.