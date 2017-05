Vlaamse architecten: "Uitstel omgevingsvergunning is enige juiste beslissing"

Door: redactie

Het uitstel van de omgevingsvergunningen tot 1 januari 2018 is de "enige juiste beslissing" die het Vlaams Parlement kon nemen. Dat zegt Kris Baetens, directeur van het Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) woensdag. Door de aanhoudende problemen met de software was de deadline voor de invoering van 1 juni 2017 onmogelijk geworden. De ingebrekestelling tegen minister Schauvliege is voorlopig van de baan.

De omgevingsvergunning is de samenvoeging van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning en zou normaal gezien vanaf volgende maand volledig operationeel moeten zijn. Maar het digitale platform blijft haperen. Steden en gemeenten en ook architecten drongen aan op bijkomend uitstel en een groep architecten stelde vakminister Joke Schauvliege (CD&V) zelfs in gebreke.



Daarom stemde het Vlaams Parlement gisteren unaniem in met een uitstel van de invoering tot begin 2018. Een beslissing die Baetens toejuicht. "Het systeem was niet performant en niet efficiënt."



Transparantie

Nochtans gelooft Baetens in de omgevingsvergunning. "Maar de komende maanden zal moeten blijken of het overleg met de doelgroepen en de ontwikkelingen van het systeem transparant gebeuren." Want daar knelde het schoentje. "Er was onvoldoende samenwerking, onvoldoende openheid over de vorderingen die gemaakt werden en de hiaten waarop men botste. Al klonk het in het Vlaams Parlement nu toch dat ze willen werken aan die openheid", aldus nog Baetens.



De ingebrekestelling die het NAV samen met 500 architecten indiende tegen Schauvliege wordt met deze beslissing stopgezet. "We nemen akte van dit nieuwe feit en gaan niet verder met onze actie", besluit de NAV-directeur.