Dewinter (VB) zet in Antwerpen in op "deïslamisering"

Bewerkt door: mvdb

24/05/17 - 22u16 Bron: Belga

© belga.

Cafétour VB-kopstuk Filip Dewinter is in Deurne begonnen aan een tournee waarbij hij een maand lang cafés in de verschillende Antwerpse districten wil aandoen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dewinter zal dan opnieuw Antwerps lijsttrekker zijn voor zijn partij.

We gaan niet zoals andere partijen met de verkiezingen in aantocht beginnen vragen wat er leeft en wat de mensen willen, want dat weten wij al We kunnen de schaduw van N-VA zijn, de zweep op hun rug

De tournee is een soort precampagne om de eigen achterban te informeren en militanten te mobiliseren. "We gaan niet zoals andere partijen met de verkiezingen in aantocht beginnen vragen wat er leeft en wat de mensen willen, want dat weten wij al", stelt hij. "Wel ga ik de speerpunten van onze campagne uit de doeken doen en uitleggen waarom deze verkiezingen zo belangrijk zijn voor Vlaams Belang."



De Antwerpse stedelijke campagne van Vlaams Belang voor de verkiezingen van 2018 zal volgens Dewinter draaien rond vijf grote programmapunten: een immigratiestop voor de stad, een proces van deïslamisering, een harde aanpak van criminaliteit, het mobiliteitsvraagstuk en de leefbaarheid van Antwerpen.



"Harde, provocatieve campagne"

"Het zal geen brave campagne worden, maar een harde, provocatieve", belooft hij alvast. "Het is dan ook erop of eronder: we hebben 10 procent of meer nodig om van geslaagde verkiezingen te kunnen spreken. De tijd dat Dewinter burgemeester kon worden is voorbij en ook deelnemen aan een Antwerpse coalitie lijkt niet realistisch, maar we kunnen wel de schaduw van N-VA zijn, de zweep op hun rug. Zo krijgen en houden we onze thema's toch op tafel."



Afhankelijk van het verkiezingsresultaat is het mogelijk de laatste lokale VB-campagne met Dewinter als hét boegbeeld. "Je zou kunnen zeggen dat ik inmiddels oud genoeg ben om verkiezingen te mogen verliezen, maar nog jong genoeg om ze te kunnen winnen", lacht hij.