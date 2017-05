Jan Van Maele

24/05/17 - 17u26 Bron: eigen berichtgeving

© Jan Van Maele.

Langs de Natiënlaan in Moerkerke Damme raakte even na 16:00 een personenwagen die richting Knokke reed van de weg. Hij belande in een diepe gracht en zat gekneld in zijn wagen.