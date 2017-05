Ouders dienen klacht in: temperaturen in kinderdagverblijf lopen op tot boven 30°

Bewerkt door: ADN

Sint-Niklaas In Sint-Niklaas hebben ouders van minstens vier kinderen een klacht ingediend bij het stadsbestuur wegens hoge temperaturen, boven 30 graden, in het kinderdagverblijf Kameleon. Dat meldt ACOD LRB en ACV-Openbare Diensten.

Het nieuwe gebouw is een passiefbouw en volgens de vakbonden kreeg de bevoegde schepen al in oktober 2016 te horen dat een metalen dakconstructie daarvoor niet de meest geschikte bouwoptie is, zeggen de vakbonden. Het ontbreken van een degelijke zonnewerking aan de zuidkant werd al bij een veiligheidsrondgang begin 2017 gemeld, naast 28 andere mankementen.



"In maart 2017 schoot de temperatuur de hoogte in, vooral binnen in het gebouw", zeggen Dirk Van Himste (sp.a) en Diane Van Cauter (ACV). "De burgemeester werd ingelicht, die doorverwees naar de bouwheer: het OCMW. Het OCMW op haar beurt vindt dat de huurder de verantwoordelijkheid draagt: het stadsbestuur."



Ondertussen zeggen de vakbonden dat ouders van vier kinderen al klacht indienden bij het stadsbestuur, te meer de temperaturen vorige week 30 graden overschreden.



Kind en Gezin werd op de hoogte gesteld, maar in de regels staat niets over maximumtemperaturen, zeggen de vakbonden, enkel wordt een ideale temperatuur aanbevolen van 20 graden in de leefruimte en 18 graden in slaapkamer.



Het stadsbestuur voorzag ondertussen verplaatsbare airco's in de slaapzaal, maar kan dat om veiligheidsredenen niet in de leefruimtes voorzien, aldus nog de vakbonden. De bevoegde schepen reageerde nog niet.