Avondspits nu al begonnen, vooral in regio Antwerpen zeer druk

Door: FT

24/05/17 - 13u19 Bron: Eigen berichtgeving

Ter illustratie. © Marc De Roeck.

"De avondspits lijkt al begonnen op dit middaguur." Dat zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Er staat nu al meer dan 100 kilometer file op de autowegen en dat is uitzonderlijk voor een woensdagmiddag. Vooral in de regio Antwerpen is het bijzonder druk, maar er gebeurde ook een ongeval op de E40 in Aalter. Daar zijn twee rijstroken versperd.



Wat de oorzaken zijn van die verkeersdrukte? Simpel: het verlengde weekend staat voor de deur én de Amerikaanse president bezoekt deze namiddag Brussel. En dan is er nog het mooie weer dat ervoor zorgt dat nog meer Belgen ervoor kiezen om op verlengd weekend te gaan. Belangrijkste bestemmingen zijn de Belgische (en Nederlandse) kust, de Ardennen en Frankrijk.