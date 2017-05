"Combi te huur voor al uw trouwstoeten"

Door: Tom Vierendeels

De heisa die deze week ontstond na de trouwstoeten van afgelopen weekend in Dilbeek blijft nazinderen op sociale media. Een verontwaardigde weggebruiker plaatste zondag een filmpje op Facebook waarin te zien is hoe de Dilbeekse politie met vijf politievoertuigen, en nog is bijgestaan door een ploeg van een andere zone, een trouwstoet begeleidt. "De veiligste optie voor zowel ons als andere weggebruikers", klonk het bij de politie.

"Er werden wel tientallen processen-verbaal opgesteld voor overtredingen die op het traject gepleegd werden." Een doorn in het oog van heel wat mensen die niet begrijpen waarom de politie op het moment zelf niet ingreep. Dat deden ze daags voordien wel, maar ontaardde in een schermutseling met vijf gewonde agenten en twee arrestaties tot gevolg.



De hetze zette een voorlopig onbekende persoon aan om een ludieke prent de wereld in te sturen. Een politiecombi werd voorzien van een ruiker bloemen, een Turkse vlag en het opschrift 'just married'. De begeleidende tekst laat weinig tot de verbeelding over: "Te huur voor al uw trouwfeesten. Bel 101 t.a.v. politie Dilbeek".



De bewerkte foto gaat intussen vlot rond in Vlaanderen. "We hebben die foto zelf ook al een paar keer zien passeren", zegt Sophie Schuddinck, woordvoerster bij de Dilbeekse politie. "De humor zien we er zeker van in. Aan de geïnteresseerden kunnen we wel meegeven dat onze 'huurprijs' (lees: boetes) nogal hoog ligt."