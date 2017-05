Veertiger die vlucht voor gangsters is opgepakt door politie

Marco Mariotti

24/05/17 - 12u56 Bron: Eigen berichtgeving

Het bedrijf van Patrik P., waar de inval zondag gebeurde. © Marco Mariotti.

Het parket is vier dagen lang op zoek geweest naar de 47-jarige Patrik P. uit Tongeren die mogelijk betrokken is bij een grote drugssmokkel van 242 kilo cocaïne naar het Verenigd Koninkrijk. Het was de zoon van P. die de politie belde en dacht dat zijn pa ontvoerd was door mogelijke gangsters. De veertiger bleek echter op de vlucht, maar kon gisteren gearresteerd worden in het Luikse.

Het was zondagavond toen de politie massaal ter plaatse kwam in Tongeren en meerdere straten liet afzetten ter hoogte van het industrieterrein Overhaam. Tal van chauffeurs werden op hun nummerplaat en identiteitskaart gecontroleerd. Reden van de operatie was een ruzie in de buurt, eerder op de avond.



Drie Britten stonden plots aan het adres van de 47-jarige Tongenaar. Patrik P.. De aanwezigen in het huis - waaronder zijn vrouw, zoon en schoondochter, werden met de dood bedreigd. Het trio had blijkbaar nog een eitje te pellen met de Tongenaar, mogelijk in verband met een onderschepte drugssmokkel.



De veertiger zelf was niet aanwezig, en bleek al een week met de noorderzon verdwenen. De politie kwam ter plaatse en zou de buitenlanders hebben opgepakt. Ook het aanwezige gezin werd verhoord. De 21-jarige Tongenaar - de zoon van de voortvluchtige - werd opgepakt en aangehouden.



Patrik P. is geen onbekende bij het gerecht en werd in 2007 zelfs tot 25 jaar cel veroordeeld voor een moord op een schroothandelaar. Hij begon vorig jaar een transportbedrijfje samen met zijn 21-jarige zoon. Mogelijk vervoerde hij de kilo's coke naar Groot-Brittannië via zijn vrachtwagens.