Onwaarschijnlijk hoe 23-jarige man uit Diksmuide deze crash heeft overleefd

Jelle Houwen

24/05/17 - 11u31 Bron: Eigen berichtgeving

© Jelle Houwen.

OOSTKERKE Een 23-jarige man uit Diksmuide had afgelopen nacht ongelofelijk veel geluk bij een zwaar verkeersongeval in de Lettenburgstraat in Oostkerke. Even na 1 uur miste hij aan hoge snelheid een bocht, kwam in de grasberm terecht en vloog letterlijk over het Vaartje, een brede gracht. Aan de overkant kwam hij in botsing met enkele bomen waardoor zijn vlucht afgeremd werd maar de auto pardoes in het water viel.