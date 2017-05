Extra treinen naar de kust tijdens verlengd weekend

Door: redactie

Wegens het voorspelde mooie weer legt de NMBS tijdens het hemelvaartweekend extra treinen in richting de kust. Het voordelige weekendbiljet zal bovendien al vanaf woensdagavond 19 uur voor het hele verlengde weekend geldig zijn, zo meldt woordvoerder Bart Crols vandaag.

Donderdag- , zaterdag- en zondagochtend worden vanuit het binnenland vier extra treinen ingezet: één naar Oostende en drie naar Blankenberge. 's Avonds volgen de treinen dezelfde weg terug.



Op vrijdagochtend worden twee bijkomende treinen ingelegd, telkens één naar Oostende en Blankenberge, en worden drie treinen met de normale eindbestemming Brugge verlengd tot in Blankenberge. De trein naar Oostende keert 's avonds ook terug naar het binnenland en bovendien zullen twee treinen vanuit Blankenberge vertrekken in plaats van Brugge.



Indien de nood zich voordoet, zal de NMBS in de loop van het weekend nog bijkomende extra treinen inzetten.