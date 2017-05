Door: redactie

24/05/17 - 09u53 Bron: Belga

© anp.

Kernreactor Doel 3 is gisterenavond om 23.15 uur stilgevallen, zo bevestigt uitbater Engie Electrabel. Aanleiding was een probleem met een stoomklep in het niet-nucleaire gedeelte van de reactor.