"Stínken? Mannen vinden het sexy"

'Les Smokeuses' noemen ze zichzelf. Het zou de naam kunnen zijn van een Franse meisjesgroep uit de sixties, maar het gaat om veertien vrouwen van veertigplus uit het Kortrijkse die zes keer per jaar samenkomen om dikke sigaren te roken. 'Les Smokeuses' is de enige vrouwelijke sigarenclub van het land.

© Henk Deleu. Toen de Maya's tweeduizend jaar geleden op het idee waren gekomen om gedroogde tabaksblaren op te rollen, in brand te steken en eraan te zuigen, rookten vrouwen nog evenveel als mannen. Maar de emancipatie is er op dat vlak niet op vooruitgegaan: ook al is bijna elke goeie sigaar nog altijd gerold door een vrouwenhand, van de naar schatting tien miljoen sigarenrokers ter wereld, is nog amper 2% vrouw. In Hollywood vind je er redelijk veel. Whoopi Goldberg, Bette Midler, Sharon Stone, Demi Moore, Jodie Foster, allemaal houden ze op tijd en stond van een havana, net als Madonna en Linda Evangelista. Geen meisjes, met andere woorden, maar vrouwen die als kwaliteitssigaren zijn gerijpt.





Hombre del Habano Ook in de enige vrouwelijke sigarenclub van het land - er was er één in Limburg, maar die is gestopt - zitten geen bakvissen. En ook geen huisvrouwen, verpleegkundigen of fabrieksarbeidsters.



'Les Smokeuses' dragen allemaal een kleine gouden broche in de vorm van een letter S, versierd met één diamantje. Ze noemen zichzelf 'ondernemende vrouwen' - de meesten komen uit de middenstand - en niet iedereen kan lid worden. "Er is veel vraag, maar we willen niet snel groeien. Kwaliteit boven kwantiteit", zegt voorzitster Ann-Pascal Mommerency, manager van een eventbureau.



Verzamelen doen ze om de twee maand in het rooksalon van sigarenwinkel La Casa Del Habano, een miniketen die ook vestigingen heeft in Knokke, Gent, Hasselt en Brugge. Zaakvoerster Dominique Ghyselinck werd vorig jaar in Cuba uitgeroepen tot 'Hombre del Habano 2016'. Man van de Havana, dus: het toont aan hoe mannelijk de sigarenwereld wel is. Maar de kennis en het vakmanschap van Ghyselinck appreciëren de venten dus wel en ook 'Les Smokeuses' genieten mee van dat metier.