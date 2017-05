"Rijken worden rijker door niets te doen, terwijl je van werken nooit rijk wordt": ACV haalt uit naar rechts

EB

In de aanloop naar Rerum Novarum, het feest van de christelijke werknemersbeweging, heeft ACV-voorzitter Marc Leemans vandaag hard uitgehaald naar het liberale beleid en de rechtse partijen en hun "steeds rechtser, steeds populistischer" opbod.

Vakbonden houden de vooruitgang tegen? Zeg dat aan de vele mensen in hamburgerjobs of in de ratrace van onwerkbaar werk Marc Leemans

Volgens de ACV-voorzitter zijn we opnieuw in de 19de eeuw beland: rijken worden rijker door niets te doen, terwijl je van werken nooit rijk wordt. Belastingen worden dan weer verketterd, merkt Leemans op. "Het heersende liberale mantra dreunt minder belastingen, minder overheid, minder regels. Hun blauwe recepten voor een betere wereld zijn antieke recepten uit zeer ongelijke tijden."



Gwendolyn Rutten op de korrel

Met name Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten wordt door de mangel gehaald. Die had bij de presentatie van haar nieuw boek nog uitgehaald naar de vakbonden. Die zouden de vooruitgang tegenhouden. "Zeg dat aan de vele mensen in hamburgerjobs of in de ratrace van onwerkbaar werk. Hun korte beentjes kunnen inderdaad niet weglopen, maar af en toe geraken ze wel in het stemhokje en springen ze kwaad naar het potlood. Waarna ze velen van kleur doen verschieten", aldus Leemans tijdens zijn speech in Heusden-Zolder.



Alle rechtse partijen liggen onder vuur van Leemans. Rechts is in een concurrentie verwikkeld die een neerwaartse spiraal creëert. "Steeds rechtser, steeds populistischer. Tegenover moslims, tegenover mensen met buitenlandse roots, tegenover vluchtelingen. Steeds xenofober, steeds meer flirtend met rabiaat racisme, steeds hatelijker."